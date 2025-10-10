    
Главная Новини Харкова Влада Аварійні відключення запроваджені через нестачу напруги в електромережах по всій Україні - Ігор Терехов
10.10.2025  16:35   Дмитро Колонєй

Аварійні відключення запроваджені через нестачу напруги в електромережах по всій Україні - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував ситуацію з електрикою у Харкові.


Аварійні відключення запроваджені через нестачу напруги в електромережах по всій Україні - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами мера Харкова Ігоря Терехова, перебої зі світлом були наслідком критичної ситуації в енергосистемі країни. Відключення проводилися за вказівкою АТ «Харківобленерго». 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
«Насправді все, що залежало від міської влади, ми зробили. Транспорт здебільшого працював, водопостачання забезпечене. Що стосується аварійних відключень, то вони були запроваджені «Харківобленерго» через нестачу напруги в електромережах по всій Україні», - зазначив Ігор Терехов.
 
Мер підкреслив, що напрацювання в межах проєкту зі створення «енергетичного острова» вже дають перші результати - саме завдяки цьому вдалося забезпечити роботу значної частини критичної інфраструктури навіть під час масштабних відключень.
 
«Я дуже хочу, щоб ми розуміли одне: кожен день і кожна ніч - це новий виклик. Сьогодні я щиро вдячний усім нашим комунальним підприємствам, енергетикам, які працювали, незважаючи ні на що, щоб забезпечити харків’ян необхідними послугами. Це надзвичайна, я б сказав, героїчна робота - те, що нам вдалося зробити за сьогоднішню ніч», - наголосив Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що вдалося частково зменшити обсяги обмежень електропостачання для споживачів на Харківщині.
Тэги:  ігор терехов, світло, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.10 Влада Харків та Асоціація прифронтових міст та громад звернуться до Уряду 09.10 ЖКГ Ця зима для Харкова, як і для інших прифронтових міст, буде найважчою за всі часи повномасштабної війни - Ігор Терехов 09.10 Влада Збільшення кількості робочих рук, і вища освіта для нашої молоді - це одне з основних завдань для уряду та всіх громад - Ігор Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 