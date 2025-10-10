10.10.2025 16:35 Дмитро Колонєй

Аварійні відключення запроваджені через нестачу напруги в електромережах по всій Україні - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував ситуацію з електрикою у Харкові.



Як повідомляє РЕДПОСТ , за словами мера Харкова Ігоря Терехова, перебої зі світлом були наслідком критичної ситуації в енергосистемі країни. Відключення проводилися за вказівкою АТ «Харківобленерго».

«Насправді все, що залежало від міської влади, ми зробили. Транспорт здебільшого працював, водопостачання забезпечене. Що стосується аварійних відключень, то вони були запроваджені «Харківобленерго» через нестачу напруги в електромережах по всій Україні», - зазначив Ігор Терехов.

Мер підкреслив, що напрацювання в межах проєкту зі створення «енергетичного острова» вже дають перші результати - саме завдяки цьому вдалося забезпечити роботу значної частини критичної інфраструктури навіть під час масштабних відключень.

«Я дуже хочу, щоб ми розуміли одне: кожен день і кожна ніч - це новий виклик. Сьогодні я щиро вдячний усім нашим комунальним підприємствам, енергетикам, які працювали, незважаючи ні на що, щоб забезпечити харків’ян необхідними послугами. Це надзвичайна, я б сказав, героїчна робота - те, що нам вдалося зробити за сьогоднішню ніч», - наголосив Ігор Терехов.