    
Главная Новини Харкова ЖКГ Вдалося частково зменшити обсяги обмежень електропостачання для споживачів на Харківщині: «Укренерго» про стан енергосистеми
10.10.2025  13:30   Віталій Хіневич

Вдалося частково зменшити обсяги обмежень електропостачання для споживачів на Харківщині: «Укренерго» про стан енергосистеми

Відновлювальні роботи після масштабної ракетно-дронової атаки на об’єкти енергетики тривають у кожному постраждалому регіоні.

світло
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НЕК «Укренерго».
 
Станом на 13:20 аварійні знеструмлення наразі вимушено застосовуються у м. Київ, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та частково Черкаській областях
 
Завдяки вже виконаним відновлювальним роботам — енергетикам вдалося частково зменшити обсяг обмежень для споживачів на Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині 
 
На Чернігівщині діють графіки погодинних відключень обсягом двох черг. Причина — наслідки обстрілів попередніх днів.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу ворог обстріляв 5 населених пунктів Харківської області.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.10 ЖКГ Харківські комунальники продовжують наводити лад у приватних секторах 10.10 ЖКГ В «Укренерго» розповіли, де найскладніша ситуація зі світлом 10.10 ЖКГ Аварійні відключення світла у Харкові: що відомо
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 