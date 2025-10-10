10.10.2025 13:30 Віталій Хіневич

Вдалося частково зменшити обсяги обмежень електропостачання для споживачів на Харківщині: «Укренерго» про стан енергосистеми

Відновлювальні роботи після масштабної ракетно-дронової атаки на об’єкти енергетики тривають у кожному постраждалому регіоні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НЕК «Укренерго».

Станом на 13:20 аварійні знеструмлення наразі вимушено застосовуються у м. Київ, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та частково Черкаській областях

Завдяки вже виконаним відновлювальним роботам — енергетикам вдалося частково зменшити обсяг обмежень для споживачів на Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині

На Чернігівщині діють графіки погодинних відключень обсягом двох черг. Причина — наслідки обстрілів попередніх днів.

