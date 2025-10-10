    
10.10.2025  13:55   Віталій Хіневич

Медики Харківщини врятували постраждалого в ДТП

Молоді фахівці надали професійну допомогу людині, яка отримала значні травми в дорожньо-транспортній пригоді.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
6 жовтня до служби «103» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. 
 
Один із постраждалих отримав тяжкі травми. Під час транспортування до лікарні у хворого сталась клінічна смерть.
 
«Завдяки блискавичній реакції, чітким діям та професіоналізму бригади екстреної медичної допомоги №409 пацієнта вдалося повернути до життя. 
 
Їхня професійність, рішучість і злагоджені дії стали вирішальними у боротьбі за кожну хвилину та подарували людині другий шанс на життя», - йдеться у повідомленні.
 
медицина, харків
