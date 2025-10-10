10.10.2025 13:55 Віталій Хіневич

Медики Харківщини врятували постраждалого в ДТП

Молоді фахівці надали професійну допомогу людині, яка отримала значні травми в дорожньо-транспортній пригоді.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

6 жовтня до служби «103» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.

Один із постраждалих отримав тяжкі травми. Під час транспортування до лікарні у хворого сталась клінічна смерть.

«Завдяки блискавичній реакції, чітким діям та професіоналізму бригади екстреної медичної допомоги №409 пацієнта вдалося повернути до життя.

Їхня професійність, рішучість і злагоджені дії стали вирішальними у боротьбі за кожну хвилину та подарували людині другий шанс на життя», - йдеться у повідомленні.

