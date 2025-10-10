    
10.10.2025  10:50   Віталій Хіневич

У Харкові перевірили рівень електромагнітного випромінювання

Фахівцями щоквартально проводяться вимірювання рівнів електромагнітного випромінювання в місцях розміщення радіотехнічних об’єктів та ліній електропередач на території міста Харків.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.
 
За даними моніторингових досліджень,  проведених за минулий період 2025 року, максимальні значення щільності потоку енергії та напруженості електромагнітного поля не перевищували гранично допустимі рівні.
 
«Лабораторія фізичних факторів має можливість проводити за зверненнями юридичних та фізичних осіб вимірювання рівнів електромагнітного поля в житлових, громадських та виробничих приміщеннях і на території житлової забудови.
 
Для проведення досліджень необхідно звертатися  за адресою: м. Харків, Помірки (тел. 315-00-07)», - йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що делегація Міністерства охорони здоров'я Литви відвідала Харків.
 
Тэги:  медицина, харків
