10.10.2025  11:20   Віталій Хіневич

В «Укренерго» розповіли, де найскладніша ситуація зі світлом

Внаслідок масштабної ракетно-дронової атаки – є пошкодження енергетичних об’єктів у кількох областях, що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НЕК "Укренерго".
 
Найскладнішою є ситуація у м. Київ, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. 
 
Для стабілізації ситуації в енергосистемі – у частині названих регіонів, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях запроваджені аварійні відключення. 
 
Через наслідки попередніх ворожих обстрілів – на Чернігівщині місцевим обленерго запроваджений графік погодинних відключень обсягом однієї черги. 
 
Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене російськими обстрілами обладнання в роботу. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у кожному з регіонів, що постраждав від ворожих атак.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що через масовану атаку ворога по Харкову зараз діють графіки 10 черг аварійних відключень і трьох черг спеціальних відключень.
 
Тэги:  жкг, харків
