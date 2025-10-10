10.10.2025 11:20 Віталій Хіневич

В «Укренерго» розповіли, де найскладніша ситуація зі світлом

Внаслідок масштабної ракетно-дронової атаки – є пошкодження енергетичних об’єктів у кількох областях, що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НЕК "Укренерго".

Найскладнішою є ситуація у м. Київ, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі – у частині названих регіонів, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях запроваджені аварійні відключення.

Через наслідки попередніх ворожих обстрілів – на Чернігівщині місцевим обленерго запроваджений графік погодинних відключень обсягом однієї черги.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене російськими обстрілами обладнання в роботу. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у кожному з регіонів, що постраждав від ворожих атак.

