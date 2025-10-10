    
10.10.2025  09:56   Віталій Хіневич

Аварійні відключення світла у Харкові: що відомо

Через масовану атаку ворога по Харкову зараз діють графіки 10 черг аварійних відключень і трьох черг спеціальних відключень.


Про це повідомили сьогодні, 10 жовтня, в міському Ситуаційному центрі, передає РЕДПОСТ.
 
Незабаром сформовані графіки відключення світла будуть оприлюднені. Профільні служби роблять все можливе для відновлення подачі електроенергії.
 
До містян також звернулися з проханням не займати телефон аварійно-диспетчерської служби «1562» з цих питань без нагальної потреби, щоб дати можливість громадянам повідомляти про проблеми комунального характеру для швидкої та оперативної реакції комунальних служб.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що «Харківобленерго» поінформувало про ситуацію з електрикою.
 
Тэги:  жкг, харків
