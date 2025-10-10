10.10.2025 09:56 Віталій Хіневич

Аварійні відключення світла у Харкові: що відомо

Через масовану атаку ворога по Харкову зараз діють графіки 10 черг аварійних відключень і трьох черг спеціальних відключень.



Про це повідомили сьогодні, 10 жовтня, в міському Ситуаційному центрі, передає РЕДПОСТ.

Незабаром сформовані графіки відключення світла будуть оприлюднені. Профільні служби роблять все можливе для відновлення подачі електроенергії.

До містян також звернулися з проханням не займати телефон аварійно-диспетчерської служби «1562» з цих питань без нагальної потреби, щоб дати можливість громадянам повідомляти про проблеми комунального характеру для швидкої та оперативної реакції комунальних служб.

