    
Главная Новини Харкова ЖКГ «Харківобленерго» поінформувало про ситуацію з електрикою
10.10.2025  09:40   Віталій Хіневич

«Харківобленерго» поінформувало про ситуацію з електрикою

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання після ворожих обстрілів.


«Харківобленерго» поінформувало про ситуацію з електрикою
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти, знеструмлена значна кількість споживачів у м. Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.
 
Для стабілізації ситуації в енергосистемі — у вказаних регіонах застосовані аварійні відключення.
 
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу ворог обстріляв 5 населених пунктів Харківської області.
 
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.10 ЖКГ Аварійні відключення світла у Харкові: що відомо 09.10 ЖКГ Харківські комунальники усувають аварії на мережах зовнішнього освітлення 08.10 ЖКГ У селі Харківської області тимчасово не буде газу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 