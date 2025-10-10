10.10.2025 09:40 Віталій Хіневич

«Харківобленерго» поінформувало про ситуацію з електрикою

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання після ворожих обстрілів.



«Харківобленерго» поінформувало про ситуацію з електрикою



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти, знеструмлена значна кількість споживачів у м. Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі — у вказаних регіонах застосовані аварійні відключення.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу ворог обстріляв 5 населених пунктів Харківської області.