10.10.2025 08:50 Віталій Хіневич

За добу ворог обстріляв 5 населених пунктів Харківської області

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння.



За добу ворог обстріляв 5 населених пунктів Харківської області



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок обстрілів немає постраждалих.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 БпЛА типу «Герань-2»;

2 БпЛА типу «Молнія»;

2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено 2 автомобілі (сел. Куп'янськ-Вузловий, с. Колодязне);

у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, літню кухню, прибудову (с. Гороховатка), приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Шебелинка).

Упродовж минулої доби зафіксовано 245 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 30 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Строївки, Западного, Довгенького, Кам’янки та у бік Дворічанського, Колодязного й Бологівки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Куп’янська, Петропавлівки та Іванівки.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram