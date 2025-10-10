10.10.2025 08:50 Віталій Хіневич
За добу ворог обстріляв 5 населених пунктів Харківської області
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння.
Внаслідок обстрілів немає постраждалих.
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:
-
1 БпЛА типу «Герань-2»;
-
2 БпЛА типу «Молнія»;
-
2 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
-
у Куп'янському районі пошкоджено 2 автомобілі (сел. Куп'янськ-Вузловий, с. Колодязне);
-
у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, літню кухню, прибудову (с. Гороховатка), приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Шебелинка).
Упродовж минулої доби зафіксовано 245 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 30 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Строївки, Западного, Довгенького, Кам’янки та у бік Дворічанського, Колодязного й Бологівки.
На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Куп’янська, Петропавлівки та Іванівки.
