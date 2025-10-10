    
10.10.2025  08:50   Віталій Хіневич

За добу ворог обстріляв 5 населених пунктів Харківської області

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння.


Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок обстрілів немає постраждалих.
 
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Куп'янському районі пошкоджено 2 автомобілі (сел. Куп'янськ-Вузловий, с. Колодязне);
  • у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, літню кухню, прибудову (с. Гороховатка), приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Шебелинка).
Упродовж минулої доби зафіксовано 245 бойових зіткнень.
 
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 30 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Строївки, Западного, Довгенького, Кам’янки та у бік Дворічанського, Колодязного й Бологівки.
 
На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Куп’янська, Петропавлівки та Іванівки.
 
