За тиждень на Харківщині виявили та знищили майже 1700 вибухонебезпечних предметів

З 2 по 8 жовтня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували понад 338 га територій, виявили та знешкодили 1683 вибухонебезпечні предмети.
Сьогодні день сприятливий для аналізу минулих рішень і планування майбутніх дій. Будьте уважні до деталей і не піддавайтеся імпульсивним діям.
У Харкові протягом усього дня небо буде затягнуте хмарами. З ранку й до вечора очікується дощ.
Починаючи з 2000 року, 9 жовтня відзначають День ріелтора в Україні.
