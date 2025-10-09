09.10.2025 13:30 Віталій Хіневич

За тиждень на Харківщині виявили та знищили майже 1700 вибухонебезпечних предметів

З 2 по 8 жовтня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували понад 338 га територій, виявили та знешкодили 1683 вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 242 га сільгоспугідь, майже 3 кілометри ділянок автомобільних доріг, понад 4 кілометри ліній електропередач, більше 2 кілометрів газопроводів.

Також розмінували 10 домоволодінь й 8 об'єктів. Повторно підключили до електромережі 25367 абонентів.

Впродовж 8 жовтня піротехнічні підрозділи розмінували понад 43 га територій, більш як 37 га сільськогосподарських угідь, майже кілометр ліній електропередач, понад 500 метрів ділянок автодоріг, більш як 300 метрів газопроводів, а також розмінували 4 домоволодіння. Виявили та знешкодили 297 вибухонебезпечних предметів.

