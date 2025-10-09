    
09.10.2025  08:09   Рита Парфенова

За добу на Харківщині рятувальники ліквідували 29 пожеж

З 8 по 9 жовтня підрозділи ДСНС Харківського гарнізону здійснили майже півсотні оперативних виїздів. Частина з них була пов’язана з наслідками ворожих обстрілів.

Як повідомляє  РЕДПОСТ, протягом доби з 8 по 9 жовтня підрозділи ДСНС Харківського гарнізону виконали 49 оперативних завдань. Зокрема, 29 разів рятувальники виїжджали на гасіння пожеж, серед яких три сталися внаслідок обстрілів. Ще чотири рази вони залучались до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, вісім – для надання допомоги населенню. Також зафіксовано один виїзд на чергування, два – для перевірки після обстрілів та п’ять інших виїздів.

На території Ізюмського та Куп’янського районів фахівці ДСНС гасили три пожежі, спричинені ворожими атаками. У селищі Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу зайнялись господарча споруда, гараж, літня кухня та льох на площі близько 110 кв. м. Жертв і постраждалих не зафіксовано.

Крім того, внаслідок побутових пожеж один чоловік 1982 року народження був врятований у місті Ізюм, а ще один постраждав у селі Вільшани Харківського району.

За добу рятувальники ліквідували 11 пожеж у природних екосистемах на площі близько 4 гектарів.

Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 159 вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що російські окупанти вдарили по Дергачах касетними боєприпасами з РСЗВ «Смерч».
