09.10.2025 08:35 Рита Парфенова

Ворог здійснив понад 40 атак на Харківщині

Українські військові протягом доби відбили 34 бойові зіткнення на Південно-Слобожанському напрямку та сім атак противника поблизу Куп’янська.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Протягом доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 34 бойові зіткнення. Російські війська намагалися просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Западне, Довгеньке, а також у напрямках Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського та Липців.

На Куп’янському напрямку сили оборони України зафіксували сім атак противника. Усі спроби штурму в районах Куп’янська, Степової Новоселівки та в напрямку Курилівки були відбиті. Українські захисники продовжують утримувати позиції та не дозволяють окупантам просунутися вглиб території.

