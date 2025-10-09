    
Главная Новини Харкова Армія Ворог здійснив понад 40 атак на Харківщині
09.10.2025  08:35   Рита Парфенова

Ворог здійснив понад 40 атак на Харківщині

Українські військові протягом доби відбили 34 бойові зіткнення на Південно-Слобожанському напрямку та сім атак противника поблизу Куп’янська.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Протягом доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 34 бойові зіткнення. Російські війська намагалися просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Западне, Довгеньке, а також у напрямках Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського та Липців.

На Куп’янському напрямку сили оборони України зафіксували сім атак противника. Усі спроби штурму в районах Куп’янська, Степової Новоселівки та в напрямку Курилівки були відбиті. Українські захисники продовжують утримувати позиції та не дозволяють окупантам просунутися вглиб території.

генштаб зсу мапа

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині українські військові відбили понад десять атак окупантів.
Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
