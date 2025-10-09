Ворог здійснив понад 40 атак на Харківщині

Українські військові протягом доби відбили 34 бойові зіткнення на Південно-Слобожанському напрямку та сім атак противника поблизу Куп’янська.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Протягом доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 34 бойові зіткнення. Російські війська намагалися просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Западне, Довгеньке, а також у напрямках Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського та Липців.
На Куп’янському напрямку сили оборони України зафіксували сім атак противника. Усі спроби штурму в районах Куп’янська, Степової Новоселівки та в напрямку Курилівки були відбиті. Українські захисники продовжують утримувати позиції та не дозволяють окупантам просунутися вглиб території.
