    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ворог атакував чотири населені пункти Харківщини – поранено чоловіка та пошкоджено десятки об’єктів
09.10.2025  08:50   Рита Парфенова

Ворог атакував чотири населені пункти Харківщини – поранено чоловіка та пошкоджено десятки об’єктів

Протягом минулої доби російські війська завдали серію ударів по Харківській області, застосовуючи авіаційні бомби та дрони. Найбільше постраждали райони Дергачів, Куп’янська та Ізюма.


На фото с. Лозове
Фото: ХОВА

За минулу добу під ударами російських військ опинилися чотири населені пункти Харківської області. Окупанти використовували різні види озброєння: три керовані авіаційні бомби, чотири ударні дрони типу «Герань-2» та один FPV-дрон. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Унаслідок обстрілу міста Дергачі поранення отримав 72-річний чоловік.

У Харківському районі зафіксовано пошкодження 18 приватних будинків, електропотяга та двох автомобілів у Дергачах.

У Куп’янському районі пошкоджено житлові будинки в Куп’янську-Вузловому та селі Лозовому.

В Ізюмському районі обстріл спричинив руйнування сільськогосподарського підприємства, бензовоза, автомобіля з насінням, трактора з причепом і генератора, а також знищення частини сільгосппродукції в селі Підлиман.

Раніше РЕДПОСТ писав, що російські окупанти вдарили по Дергачах касетними боєприпасами з РСЗВ «Смерч».
