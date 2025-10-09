09.10.2025 09:06 Рита Парфенова

На Харківщині 9 жовтня лунають вибухи поблизу Михайлівки: причини

Жителів Чугуївського району просять зберігати спокій через можливі вибухи. Роботи зі знешкодження вибухонебезпечних предметів є плановими.

У четвер, 9 жовтня, на Харківщині триватимуть роботи з розмінування. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

З 09:00 до 10:00 піротехніки здійснюватимуть підривні роботи поблизу села Михайлівка Чугуївського району.

У цей час місцеві мешканці можуть чути вибухи — це заплановане знешкодження вибухонебезпечних предметів, знайдених під час обстеження територій. Рятувальники закликають громадян зберігати спокій та не наближатися до місць проведення робіт.

