09.10.2025 09:37 Рита Парфенова

Поліція показала наслідки російських обстрілів Харківщини: є поранені, зруйновані будинки та техніка (фото)

Окупанти били по чотирьох районах області, застосовуючи авіабомби, РСЗВ і дрони. Поліція задокументувала майже два десятки нових воєнних злочинів.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, протягом минулої доби російська армія завдавала ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському районах. Під час атак окупанти застосовували керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню та безпілотники різних типів.

У місті Дергачі внаслідок удару з РСЗВ постраждав 72-річний чоловік. Його з вибуховими пораненнями госпіталізували. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, гараж, автомобіль і електропотяг, загинула худоба.

У Куп’янському та Чугуївському районах через обстріли зруйновано житло й пошкоджено цивільний транспорт. На території Борівської громади удари керованими авіабомбами призвели до руйнувань сільгосппідприємства, техніки, трактора, генератора та причепа з насінням. Охоронець підприємства зазнав гострої стресової реакції.

8 жовтня поліцейські задокументували наслідки 12 обстрілів і внесли відомості за 19 новими кримінальними провадженнями щодо воєнних злочинів рф. Від початку повномасштабного вторгнення на Харківщині відкрито вже 26 800 таких проваджень.

Поліція також продовжує допомагати людям виїжджати з населених пунктів, що перебувають під постійними обстрілами. Для евакуації можна звертатися за номером 102.

