Ціна життя: в Харкові назвали вартість тактичної аптечки

09.10.2025 09:48 Рита Парфенова

У Департаменті адмінпослуг Харкова підрахували середню ціну основних елементів тактичної аптечки. Їх можна придбати у місцевих аптеках та магазинах.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міську раду, в Харкові провели аналіз вартості основних складових тактичної аптечки. За даними Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, більшість необхідних позицій доступна в аптеках та спеціалізованих магазинах міста.

Зокрема, турнікети коштують у середньому від 400 до 1600 грн за штуку, марлеві бинти — 6–30 грн, еластичні — 25–150 грн. Тактичні ножиці можна придбати за 80–150 грн, а герметизувальні пов’язки — від 350 до 1200 грн. Вартість термоковдр коливається у межах 60–180 грн, медичні рукавички — 5–16 грн за пару.

У департаменті наголосили, що наявність тактичної аптечки або її складових може стати вирішальною під час надання першої допомоги у критичні хвилини після поранення.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram