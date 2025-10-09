09.10.2025 07:30 Рита Парфенова

9 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Починаючи з 2000 року, 9 жовтня відзначають День ріелтора в Україні.

Професійне свято агентів нерухомості та його дата було встановлено у 1999 році на Першому всеукраїнському з'їзді ріелтерів. З того часу офіційне святкування відбувається щорічно.



День ріелтора вважають своїм професійним святом фахівці, які допомагають у вирішенні питань купівлі, оренди квартир та приміщень, а також їхнього юридичного оформлення.



* * *



9 жовтня 1874 року у Швейцарії представниками 22 країн було підписано Бернський договір, який заснував Генеральний поштовий союз. На цей день відзначається Всесвітній день пошти.



Сучасна пошта у багатьох промислово-розвинених державах активно працює у секторі логістики, поштово-банківських послуг, каталожної торгівлі та прямої поштової розсилки, активно розвиває інформаційні технології, гібридну пошту та електронну комерцію.



За даними Всесвітньої поштової спілки, «міжнародна пошта говорить 6800 мовами своїх клієнтів і є найдовшою у світі мережею фізичної доставки пошти. Вона призначена для забезпечення надійного, ефективного та економічного перевезення товарів та обміну ідеями. Пошта передає особисті думки друзів великі відстані. Вона допомагає фірмам різного масштабу знаходити клієнтів та відповідати їхнім потребам».

* * *

Всесвітній день зору відзначається щороку у другий четвер жовтня. Мета цього дня – привернути глобальну увагу до проблем сліпоти, порушень зору та реабілітації людей із такими порушеннями, підвищуючи обізнаність про важливість здоров'я очей та доступ до офтальмологічних послуг

Православні свята та прикмети дня

9 жовтня за новим календарем Українська православна церква згадує апостола Якова Алфеєва — одного з дванадцяти учнів Ісуса Христа. У цей день віряни звертаються з молитвами до святого та інших апостолів, просячи мудрості, допомоги й духовної підтримки.

У народі свято отримало назву Яків Студений, адже вважається, що з цього часу остаточно приходять холоди. Господарі активно готуються до зими — запасають дрова, закінчують консервацію, а ще йдуть до лісу по останні осінні гриби: опеньки, білі, сироїжки

Особливе значення цього дня має каша з нового врожаю — символ достатку й здоров’я. За традицією нею пригощають родину та сусідів, адже вважається, що той, хто скуштує страву, буде щасливим і здоровим увесь рік. Існує також прикмета: йдучи в гості, потрібно взяти з собою хоча б невеликий подарунок або частування — це принесе дарувальнику добробут, а господарям дому — міцне здоров’я. Церква закликає в цей день уникати сварок, заздрості, образ, грубих слів і осуду. Важливо не відмовляти тим, хто просить допомоги. Народні повір’я застерігають не починати нових справ 9 жовтня — успіх буде короткочасним. Також не можна відмовлятися від частування в гостях, інакше можна залишити господарів без достатку. Лінь у цей день вважається поганою прикметою, що віщує негаразди. Також цього дня

В 1201 народився Робер де Сорбон, французький теолог, який створить Мозок всієї Європи - всім університетам університет - богословський колеж Сорбонну.



1451 – народився Христофор Колумб, іспанський мореплавець та відкривач нових земель.



1835 – народився Шарль Каміль Сен-Санс (пом. 1921), французький композитор («Самсон і Даліла»).



1872 – Аарон Монтгомері Уард випустив перший каталог замовлень поштою. Він складався з однієї сторінки.



1904 – народився Микола Бажан, український радянський поет, перекладач, публіцист та громадський діяч.



1940 – народився Джон Леннон, британський рок-музикант, співак, поет, композитор, художник, письменник. Засновник та лідер гурту «Бітлз».



1964 – народився Гільєрмо дель Торо, мексиканський продюсер та режисер («Лабіринт Фавна», «Хеллбой»).



1965 – пісня The Beatles «Yesterday» очолила американський хіт-парад. На вершині хіт-параду вона залишалася чотири тижні. На сьогоднішній день відомо, що понад дві з половиною тисячі виконавців та музичних колективів включали цю пісню до свого репертуару.



2003 – У Харкові відкрито відновлену будівлю театру імені Пушкіна (наразі – Харківський академічний драматичний театр ім. Г. Ф. Квітки-Основ'яненка) на вулиці Чернишевській, 11.



2009 – у Харкові відкрито пам'ятник видатному вченому-офтальмологу, професору Леонарду Гіршману, який все життя працював у Харкові та створив знамениту клініку ока.



2010 – у Харкові у саду імені Шевченка відкрито пам'ятник 50-ї паралелі. Харків вважається найбільшим містом у світі, розташованим на даній паралелі.

Іменини відзначають

Ібрагім, Костянтин, Максим, Петро, Севастьян, Степан, Яків.