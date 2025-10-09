09.10.2025 13:55 Віталій Хіневич

На Харківщині працівник похоронного бюро обікрав загиблого військового: прокуратура вимагає суворішого покарання

Досудовим розслідуванням встановлено, що до правоохоронців звернулася мати військовослужбовця, яка повідомила, що разом із тілом загиблого сина їй мали передати його документи, серед яких — банківська картка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Встановлено, що на Харківщині у лютому 2024 року раніше неодноразово судимий працівник похоронного бюро перевозив тіло українського військового.

Під час транспортування він привласнив банківську картку загиблого, яку разом із кодом доступу отримав для подальшої передачі родичам військовослужбовця.

Зловмисник систематично знімав кошти з викраденої картки та витрачав їх у магазинах, купуючи різні товари.

Загальна сума завданої шкоди становить понад 150 тис. гривень.

Суд визнав чоловіка винним у привласненні офіційного документа з корисливих мотивів та крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Прокурори Харківської обласної прокуратури готують апеляційну скаргу, в якій наполягатимуть на збільшенні строку покарання.

