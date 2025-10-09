    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У КП Харкова продавали «бронь» від мобілізації через фіктивне працевлаштування
09.10.2025  14:00   Рита Парфенова

У КП Харкова продавали «бронь» від мобілізації через фіктивне працевлаштування

У Харкові службовці комунального підприємства організували схему ухилення від мобілізації. Посадовці оформлювали чоловіків на фіктивні посади на підприємстві критичної інфраструктури, отримуючи за це сотні тисяч гривень.

У харківському КП продавали «бронь» від мобілізації через фіктивне працевлаштування

Служба безпеки України заблокувала схему ухилення від мобілізації, яку діяла на базі одного з комунальних підприємств Харківської міської ради. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.

За даними слідства, 46-річний колишній директор цього підприємства, який також є депутатом міськради, разом із заступником з експлуатації організував фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків. Такі «працівники» нібито обіймали посади на об’єкті критичної інфраструктури, що давало підстави для отримання «броні» від мобілізації.

У харківському КП продавали «бронь» від мобілізації через фіктивне працевлаштування

Фактично ці особи не виконували жодних обов’язків, а посадовці привласнювали зарплатню, нараховану фіктивним працівникам. За попередніми даними, за оформлення одного «броньованого» вони отримували сотні тисяч гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили чорнові записи та інші докази причетності до схеми. Також встановлено участь ще одного співробітника підприємства – начальника відділу, який відповідав за підроблені документи про працевлаштування.

Двом фігурантам уже повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають покарання за перешкоджання діяльності Збройних сил України та розтрату майна в особливо великих розмірах. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

Тривають заходи для встановлення місця перебування третього співучасника. Організаторам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, пособнику – до 8 років ув’язнення.

Розслідування проводить СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ викрила проректора харківського університету, який організував схему ухилення від мобілізації.
Тэги:  ухилянт, харків, мобілізація, сбу
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.10 Надзвичайні події На Харківщині викрили 21-річну жінку, яка за 25 тисяч доларів організовувала втечу військовозобов’язаних за кордон 18.09 Надзвичайні події Cуд Харкова виніс вирок за ухилення від мобілізації: три роки позбавлення волі 17.09 Надзвичайні події Двоє харків’ян продавали фальшиві документи для військового обліку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 