09.10.2025 14:00 Рита Парфенова

У КП Харкова продавали «бронь» від мобілізації через фіктивне працевлаштування

У Харкові службовці комунального підприємства організували схему ухилення від мобілізації. Посадовці оформлювали чоловіків на фіктивні посади на підприємстві критичної інфраструктури, отримуючи за це сотні тисяч гривень.

Служба безпеки України заблокувала схему ухилення від мобілізації, яку діяла на базі одного з комунальних підприємств Харківської міської ради. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.

За даними слідства, 46-річний колишній директор цього підприємства, який також є депутатом міськради, разом із заступником з експлуатації організував фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків. Такі «працівники» нібито обіймали посади на об’єкті критичної інфраструктури, що давало підстави для отримання «броні» від мобілізації.

Фактично ці особи не виконували жодних обов’язків, а посадовці привласнювали зарплатню, нараховану фіктивним працівникам. За попередніми даними, за оформлення одного «броньованого» вони отримували сотні тисяч гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили чорнові записи та інші докази причетності до схеми. Також встановлено участь ще одного співробітника підприємства – начальника відділу, який відповідав за підроблені документи про працевлаштування.

Двом фігурантам уже повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають покарання за перешкоджання діяльності Збройних сил України та розтрату майна в особливо великих розмірах. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

Тривають заходи для встановлення місця перебування третього співучасника. Організаторам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, пособнику – до 8 років ув’язнення.

Розслідування проводить СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

