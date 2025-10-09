09.10.2025 14:25 Віталій Хіневич

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 9 жовтня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3 098 вакансій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:

Радіотелефоніст – 120 000 грн.

Юрисконсульт – 50 000 грн.

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 40 000 грн.

Інженер з проєктно-кошторисної роботи – 35 000 грн.

Представник торговельний – 33 000 грн.

Тракторист – 29 500 грн.

Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб – 25 000 грн.

Водій навантажувача – 24 950 грн.

Фармацевт клінічний – 20 000 грн.

Акумуляторник – 17 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості необхідно звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.

Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів дивіться за посиланням.

