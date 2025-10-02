02.10.2025 17:23

СБУ викрила проректора харківського університету, який організував схему ухилення від мобілізації

Стало відомо, як діяла злочинна оборудка депутата харківської облради та одного з керівників вишу.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, 46-річний проректор, позафракційний депутат Харківської обласної ради, обраний від забороненої проросійської партії «ОПЗЖ», організував ухилянтську схему.

залучив обюорудки двох спільниць — працівниць іншого освітнього закладу.

упродовж 2024 року вони виготовляли фіктивні документи та вносили недостовірні дані до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

неа підставі цих довідок чоловіки призовного віку незаконно отримували відстрочку від мобілізації.

Жоден із «студентів» навчання не проходив, заняття не відвідував і заліки з іспитами не здавав.

Задокументовано щонайменше 7 епізодів оформлення «студентів» призовного віку.

Співробітники СБУ одночасно провели 36 обшуків у Харкові за місцями роботи та мешкання фігурантів кримінального провадження та вилучили

документальні матеріали,

чорнові записи

мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

За результатами слідчих дій організатора протиправної схеми – проректора, а також двох його спільників затримано.

Додатково встановлено, що проректор

продовжує підтримувати контакти з колишніми членами заборонених проросійських партій і активними учасниками так званої «харківської весни» 2014 року, які втекли до країни-агресорки

планував переїхати до москви та вже підшукував там нерухомість вартістю близько півмільйона доларів США.

Депутату облради та двом його спільницям оголошено підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, за попередньою змовою групою осіб.

Їм загрожує до 8 років за гратами.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників протиправної схеми.

Також вирішується питання щодо скасування незаконно наданої відстрочки від мобілізації тим чоловікам, які скористалися протиправною схемою.

Депутата вже взято під варту.