02.10.2025 17:50 Віталій Хіневич

1599 пам’яток культурної спадщини та 2415 об’єктів культурної інфраструктури постраждали в Україні через російську агресію

Станом на 25 вересня через російську агресію в Україні зруйновано та пошкоджено 1599 пам’яток культурної спадщини та 2415 об’єктів культурної інфраструктури.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Серед пошкоджених об’єктів культурної спадщини: 149 мають статус національного значення, 1300 — місцевого, 150 — щойно виявлені.

Загалом пошкодження зафіксовано в 18 областях. Найбільших руйнувань зазнали пам’ятки у Харківській області — 341, Херсонській — 293, Одеській — 182, Донецькій — 173, Київській області та м. Києві — 154.

Водночас внаслідок обстрілів та бойових дій постраждали 2415 об’єктів культурної інфраструктури, з яких 491 — повністю знищено.

Найбільших втрат культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Сумській та Миколаївській областях.

Загалом постраждали:

клубні заклади – 1175;

бібліотеки – 848;

заклади мистецької освіти – 184;

музеї та галереї – 133;

театри, кінотеатри та філармонії – 50;

заповідники – 9;

парки, зоопарки – 11;

цирки – 4;

кіностудія у м. Києві.

Руйнування зафіксовані у 326 територіальних громадах по всій Україні. Найбільше — в громадах Донецької (46 ТГ), Сумської (37 ТГ), Харківської (33 ТГ), Чернігівської (31 ТГ), Запорізької (28 ТГ), Миколаївської (23 ТГ), Дніпропетровської (22 ТГ), Київської (21 ТГ), Луганської (12 ТГ) областей.

«Майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює точний обрахунок кількості закладів культури, що постраждали внаслідок бойових дій та окупації», - йдеться у повідомленні.

