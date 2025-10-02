    
02.10.2025  08:58   Рита Парфенова

Шість населених пунктів Харківщини опинилися під ударами росіян

Протягом минулої доби російські війська обстріляли шість населених пунктів Харківської області. Є загибла, постраждалі та значні руйнування цивільної інфраструктури.


На фото м. Балаклія
Фото: ХОВА

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, в ніч та день минулої доби ворог атакував Харківщину різними видами озброєння, застосувавши ракету «Іскандер-М», одну авіаційну керовану бомбу (КАБ), безпілотник «Молнія» та fpv-дрон. Під вогнем опинилися шість населених пунктів області.

У місті Балаклія внаслідок обстрілу загинула 88-річна жінка, ще 15 людей отримали поранення. Серед постраждалих – чотирирічна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес. Вибухи та уламки пошкодили низку цивільних об’єктів.

У Куп’янському районі зруйновано два приватні будинки у Куп’янську, два господарчі приміщення в Благодатівці, приватний будинок у Великій Шапківці та багатоквартирний будинок у Новоосиновому.

В Ізюмському районі пошкоджено щонайменше п’ять багатоквартирних будинків та низку об’єктів інфраструктури у Балаклії. Руйнувань зазнали нежитлова будівля, 11 автомобілів, кафе, адміністративна споруда, п’ять магазинів, дві аптеки, салон краси, стоматологія, пекарня, поштове відділення та кіоск. У селі Піски-Радьківські пошкоджено житловий будинок і господарчі споруди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині загинула жінка через ракетний удар ворога.
