На Харківщині рятувальники ліквідували 39 пожеж, серед них – наслідки обстрілу Балаклії

Ворожі удари спричинили дві масштабні пожежі в Ізюмському та Чугуївському районах, одна з них — у житловому будинку в Балаклії.
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині протягом доби з 1 по 2 жовтня рятувальники ДСНС здійснили 51 оперативний виїзд. З них 39 були пов’язані з ліквідацією пожеж, у тому числі двох, що виникли внаслідок ворожих обстрілів.
Ввечері противник завдав ракетного удару по центральній частині Балаклії. Боєприпас влучив у землю біля житлової п’ятиповерхівки. Вибух спричинив пожежу: горіла квартира на верхньому поверсі та кілька легкових автомобілів. Загинула 88-річна жінка, постраждали 16 людей, серед них дитина.
Також за добу на території області ліквідовано 15 пожеж у природних екосистемах площею близько 11,5 га. В Ізюмському районі триває гасіння дев’яти лісових пожеж.
Крім цього, піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 65 вибухонебезпечних предметів.
