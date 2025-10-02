    
02.10.2025  08:15   Рита Парфенова

Бої на Харківщині: окупанти штурмували позиції ЗСУ біля Вовчанська та Куп’янська

На Харківщині ЗСУ відбили сім атак ворога на Південно-Слобожанському напрямку та шість — на Куп’янському

мапа генштаб зсу

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку російські війська здійснили сім штурмових спроб. Бої відбувалися поблизу населених пунктів Вовчанськ, Нововасилівка, Бологівка та Кам’янка. Усі атаки було відбито.

На Куп’янському напрямку зафіксовано шість бойових зіткнень. Сили оборони зупинили наступальні дії противника неподалік Куп’янська та Голубівки.

мапа генштаб зсу

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині росіяни штурмували позиції захисників Вовчанська, Нововасилівки та Кам’янки.
