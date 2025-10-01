01.10.2025 16:38 Дмитро Колонєй

На Харківщині росіяни штурмували позиції захисників Вовчанська, Нововасилівки та Кам’янки

Оперативна ситуація по Харківщині на 1 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна бойова ситуація.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників в районах Вовчанська, Нововасилівки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

