    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині росіяни штурмували позиції захисників Вовчанська, Нововасилівки та Кам’янки
01.10.2025  16:38   Дмитро Колонєй

На Харківщині росіяни штурмували позиції захисників Вовчанська, Нововасилівки та Кам’янки

Оперативна ситуація по Харківщині на 1 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників в районах Вовчанська, Нововасилівки та Кам’янки.
  • На Куп’янському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про навчання Слобожанських «Скіфів» під час війни для вдосконалення тактичної медицини.

 

