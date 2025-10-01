01.10.2025 16:06 Дмитро Колонєй

Парламентарії України пропонують обмежити зарплати чиновників

Яку суму планують зробити граничною для посадовців народні обранці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, мотивуючись тим, що в умовах воєнного стану справедливість є найважливішим елементом суспільного договору, а тягар фінансування оборонних потреб має бути справедливо розподілений очільник фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев спікер Руслан Стефанчуком подали пропозицію до Держбюджету на 2026 рік.

Вони пропонують обмежити рівень заробітних плат чиновників лімітом 80 тис. грн на місяць. При цьому таке обмеження не поширюватиметься на осіб, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.

