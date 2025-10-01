    
01.10.2025  15:40   Віталій Хіневич

Перейменувати копійки на шаги: зареєстровано проєкт Закону

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що зареєстровано проєкт Закону № 14093 «Про внесення змін до деяких законів України щодо відрадянщення (дерадянізації) назви розмінної монети України».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Верховну Раду України.
 
Законопроєктом пропонується змінити назву розмінної монети з «копійка» на питомо українську — «шаг». Для його реалізації також подано допоміжний законопроєкт № 14094.
 
Це рішення має не лише технічний, а й символічний зміст. «Копійка» — спадщина московської імперії та радянського минулого. Натомість «шаг» — історична українська назва, яка вживалася ще за часів Гетьманщини й Української Народної Республіки. Вона звучала в творах Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Котляревського, Панаса Мирного. 
 
«Сьогодні «копійка» лишилася тільки в обігу в росії, білорусі та Україні. Повернення до «шага» стане відновленням історичної справедливості, утвердженням нашої ідентичності та остаточним розривом із колоніальними наративами»,
— зазначив Руслан Стефанчук.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, коли почнуть зникати з обігу монети у 10 копійок.
 
