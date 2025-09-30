30.09.2025 19:00 Дмитро Колонєй

Коли почнуть зникати з обігу монети у 10 копійок та на що це вплине

Про це розповіли у Національному банку України.



Коли почнуть зникати з обігу монети у 10 копійок та на що це вплине



Як повідомляє РЕДПОСТ , Нацбанк України ухвалив рішення про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок із 1 жовтня 2025 року, вони

залишатимуться платіжним засобом,

їх прийматимуть торговельні мережі, підприємства сфери послуг та банки України

громадянам не потрібно спеціально їх здавати чи обмінювати.

Потрапляючи в банки, такі монети більше не повертатимуться в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації.

Вважається, що, цих монет у обігу багато, попит на з боку банків і торговельної мережі знизився, а їх поступове вилучення скоротить витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Із 1 жовтня 2025 року Національний банк спільно з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок, тобто:

банки України не видаватимуть із кас такі монети за всіма видами готівкових операцій;

Національний банк не карбуватиме монет номіналом 10 копійок та припинить підкріплення ними кас банків для поповнення готівкового обігу.

Читайте також: Визначено фактичний прожитковий мінімум в Україні

Наразі в готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд шт. розмінних монет:

1,4 млрд шт. монет номіналом 50 копійок;

4,1 млрд шт. монет номіналом 10 копійок (це 27,4% від загальної кількості монет в обігу).

Заокруглення загальних сум у чеку під час розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги) проводитиметься за такими правилами:

сума, що закінчується від 1 до 24 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок;

сума, що закінчується від 25 до 49 копійок, заокруглюється в бік збільшення до 50 копійок;

сума, що закінчується від 51 до 74 копійок, заокруглюється в бік зменшення до 50 копійок;

сума, що закінчується від 75 до 99 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок.

Як свідчить попередній досвід використання правил заокруглення в Україні, це не має суттєвого впливу на інфляцію, оскільки йдеться про заокруглення суми всіх товарів у чеку, а не цін індивідуальних товарів.