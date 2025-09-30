    
30.09.2025  19:00   Дмитро Колонєй

Коли почнуть зникати з обігу монети у 10 копійок та на що це вплине

Про це розповіли у Національному банку України.


Коли почнуть зникати з обігу монети у 10 копійок та на що це вплине
Як повідомляє РЕДПОСТ, Нацбанк України ухвалив рішення про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок із 1 жовтня 2025 року, вони
 
  • залишатимуться платіжним засобом,
  • їх прийматимуть торговельні мережі, підприємства сфери послуг та банки України
  • громадянам не потрібно спеціально їх здавати чи обмінювати.
Потрапляючи в банки, такі монети більше не повертатимуться в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації.
 
Вважається, що, цих монет у обігу багато, попит на з боку банків і торговельної мережі знизився, а їх поступове вилучення скоротить витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет. 
 
Із 1 жовтня 2025 року Національний банк спільно з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок, тобто: 
 
  • банки України не видаватимуть із кас такі монети за всіма видами готівкових операцій;
  • Національний банк не карбуватиме монет номіналом 10 копійок та припинить підкріплення ними кас банків для поповнення готівкового обігу.
 
Наразі в готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд шт. розмінних монет:
 
  • 1,4 млрд шт. монет номіналом 50 копійок;
  • 4,1 млрд шт. монет номіналом 10 копійок (це 27,4% від загальної кількості монет в обігу).
Заокруглення загальних сум у чеку під час розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги) проводитиметься за такими правилами:
 
  • сума, що закінчується від 1 до 24 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок;
  • сума, що закінчується від 25 до 49 копійок, заокруглюється в бік збільшення до 50 копійок;
  • сума, що закінчується від 51 до 74 копійок, заокруглюється в бік зменшення до 50 копійок;
  • сума, що закінчується від 75 до 99 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок.
Як свідчить попередній досвід використання правил заокруглення в Україні, це не має суттєвого впливу на інфляцію, оскільки йдеться про заокруглення суми всіх товарів у чеку, а не цін індивідуальних товарів.
 
