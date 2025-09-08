    
Главная Новини Харкова Економіка та промисловість Визначено який фактичний прожитковий мінімум в Україні
08.09.2025  20:00   Дмитро Колонєй

Визначено який фактичний прожитковий мінімум в Україні

Стало відоми, чи дотягне до нього нова підвищена мінімальна зарплата за прогнозом розвитку економіки та соціальних стандартів на 2026-2028 роки.


Фото: Дмитро Колонєй
Як повідомляє РЕДПОСТ, У 2026 році в Україні мінімальна заробітна плата буде становити 8647 гривень. Між тим за підрахункаи Уряду фактичний прожитковий мінімум з урахуванням даних червня 2025 року для дорослої людини становив 11 464 гривень 27 копійок, а після оподаткування - 8421 гривню 94 копійки. Таким чином, всі, хто має дохід менший за ці суми, фактично перебувають за межею бідності.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Уряд презентував прогноз розвитку економіки та соціальних стандартів на 2026-2028 роки, який  закріплений у постанові уряду від 6 серпня №946. У документі передбачено два можливі сценарії:
  • оптимістичний, за якого безпекова ситуація в країні покращиться, та
  • песимістичний, що враховує продовження повномасштабної агресії Росії.
Згідно з прогнозом, при сприятливому розвитку подій середня номінальна заробітна плата зросте до
  • 30 240 гривень у 2026 році,
  • 35 268 гривень у 2027-му та
  • 39 758 гривень у 2028-му.
 
У разі продовження конфлікту з Росією ці показники будуть значно нижчими.
 
Щодо ринку праці та доходів громадян прогноз також містить очікування по зростанню кількості зайнятих у віці від 15 до 70 років. За даними експертів, хоча кількість зайнятих може збільшитися з 13 мільйонів до 13,2 мільйона осіб, реальні доходи українців і надалі будуть відставати від прожиткового мінімуму.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні раптово змінилися ціни на популярний овоч.
 
Тэги:  прогноз, зарплата, прожитковий мінімум
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.09 Економіка та промисловість В Україні раптово змінилися ціни на популярний овоч: як та чому саме 07.09 Армія Росіяни їдять один одного на фронті, а армія агресора готується до глобального переозброєння 07.09 Надзвичайні події Росіяни взимку будуть гатити по енергооб'єктам: що радять українцям
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 