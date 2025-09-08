08.09.2025 20:00 Дмитро Колонєй
Визначено який фактичний прожитковий мінімум в Україні
Стало відоми, чи дотягне до нього нова підвищена мінімальна зарплата за прогнозом розвитку економіки та соціальних стандартів на 2026-2028 роки.
Фото: Дмитро Колонєй
Як повідомляє РЕДПОСТ
, У 2026 році в Україні мінімальна заробітна плата буде становити 8647 гривень. Між тим за підрахункаи Уряду фактичний прожитковий мінімум з урахуванням даних червня 2025 року для дорослої людини становив 11 464 гривень 27 копійок, а після оподаткування - 8421 гривню 94 копійки. Таким чином, всі, хто має дохід менший за ці суми, фактично перебувають за межею бідності.
Уряд презентував прогноз розвитку економіки
та соціальних стандартів на 2026-2028 роки, який закріплений у постанові уряду від 6 серпня №946. У документі передбачено два можливі сценарії:
-
оптимістичний, за якого безпекова ситуація в країні покращиться, та
-
песимістичний, що враховує продовження повномасштабної агресії Росії.
Згідно з прогнозом, при сприятливому розвитку подій середня номінальна заробітна плата зросте до
-
30 240 гривень у 2026 році,
-
35 268 гривень у 2027-му та
-
39 758 гривень у 2028-му.
У разі продовження конфлікту з Росією ці показники будуть значно нижчими.
Щодо ринку праці та доходів громадян прогноз також містить очікування по зростанню кількості зайнятих у віці від 15 до 70 років. За даними експертів, хоча кількість зайнятих може збільшитися з 13 мільйонів до 13,2 мільйона осіб, реальні доходи українців і надалі будуть відставати від прожиткового мінімуму.
