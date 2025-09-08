    
08.09.2025  18:31   Дмитро Колонєй

В Україні раптово змінилися ціни на популярний овоч: як та чому саме

З чим пов'язана незвична ситуація на ринку пояснили експерти.

Змінилися раптово ціни на огірки: як та чому саме
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Україні різко впали ціни на огірки. На початку вересня ціни на тепличні огірки впали в середньому на 16%, встановившись на рівні 20–40 грн/кг. Наразі ціни на тепличні огірки вже на 27% нижчі, ніж були на початку вересня 2024 року. 
 

Чому падають ціни на огірки

 
  • Хороша погода по всій Україні також сприяла зростанню пропозиції, бо з кожним днем на ринок надходить все більше огірків з другого врожаю, 
  • Виробники були змушені знизити вартість своєї продукції на тлі значного збільшення пропозиції та низького попиту.
 
Учасники ринку не виключають, що ситуація може змінитися найближчим часом.
 
