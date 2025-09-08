08.09.2025 18:31 Дмитро Колонєй
В Україні раптово змінилися ціни на популярний овоч: як та чому саме
З чим пов'язана незвична ситуація на ринку пояснили експерти.
, в Україні різко впали ціни
на огірки. На початку вересня ціни на тепличні огірки впали в середньому на 16%, встановившись на рівні 20–40 грн/кг. Наразі ціни на тепличні огірки вже на 27% нижчі, ніж були на початку вересня 2024 року.
Чому падають ціни на огірки
Хороша погода по всій Україні також сприяла зростанню пропозиції, бо з кожним днем на ринок надходить все більше огірків з другого врожаю,
Виробники були змушені знизити вартість своєї продукції на тлі значного збільшення пропозиції та низького попиту.
Учасники ринку не виключають, що ситуація може змінитися найближчим часом.
