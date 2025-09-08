08.09.2025 17:55 Віталій Хіневич
Велика кількість кажанів загинула в одній із квартир Харкова
В одній із квартир, в якій ніхто не живе, було знайдено близько 200 кажанів.
Фото: Фото: Bats.Ukraine
Як зазначають у спільноті, у квартиру кажани потрапили через відкрите вікно квартири, в якій ніхто не живе
«2 вересня ми отримали тривожний виклик. Жінка прийшла в нежилу квартиру своєї доньки, яку вона доглядає, і ледь не втратила свідомість. По всій квартирі було більше двох сотень кажанів, більшість з яких, на жаль, загинула», - йдеться у повідомленні.
Рукокрилі опинилися у смертельних пастках після того, як через вікно залетіли до квартири.
Зокрема, вони потрапили в різні ємності, з яких не змогли вибратися самостійно.
«Потрапивши у незнайоме місце (як балкон або кімната) рукокрилі дезорієнтуються і не можуть зрозуміти як вибратись. Особливо важко їм вилізти з ємності, де є вода — нема від чого відштовхнутись та великий ризик потонути.
Через велику кількість таких місць, нам довелось повернутися на наступний день та забрати ще декілька тварин, які вночі вилізли зі сховків», - зазначають у спільноті.
Все ж таки 30 кажанів вдалося врятувати. За ними зараз потрібен догляд, який забезпечують їм Bats.Ukraine.
«Якщо ви не хочете сотні загиблих тварин у своїй оселі — закривайте вікна на ніч та ідучи з приміщення, а краще — встановлюйте москітні сітки», - говорять у спільноті.
