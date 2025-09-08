    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Велика кількість кажанів загинула в одній із квартир Харкова
08.09.2025  17:55   Віталій Хіневич

Велика кількість кажанів загинула в одній із квартир Харкова

В одній із квартир, в якій ніхто не живе, було знайдено близько 200 кажанів.

Фото: Фото: Bats.Ukraine
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Bats.Ukraine.
 
Як зазначають у спільноті, у квартиру кажани потрапили через відкрите вікно квартири, в якій ніхто не живе
«2 вересня ми отримали тривожний виклик. Жінка прийшла в нежилу квартиру своєї доньки, яку вона доглядає, і ледь не втратила свідомість. По всій квартирі було більше двох сотень кажанів, більшість з яких, на жаль, загинула», - йдеться у повідомленні.
 
Рукокрилі опинилися у смертельних пастках після того, як через вікно залетіли до квартири. 
 
Зокрема, вони потрапили в різні ємності, з яких не змогли вибратися самостійно. 
 
«Потрапивши у незнайоме місце (як балкон або кімната) рукокрилі дезорієнтуються і не можуть зрозуміти як вибратись. Особливо важко їм вилізти з ємності, де є вода — нема від чого відштовхнутись та великий ризик потонути. 
 
Через велику кількість таких місць, нам довелось повернутися на наступний день та забрати ще декілька тварин, які вночі вилізли зі сховків», - зазначають у спільноті.
 
Все ж таки 30 кажанів вдалося врятувати. За ними зараз потрібен догляд, який забезпечують їм Bats.Ukraine.
 
«Якщо ви не хочете сотні загиблих тварин у своїй оселі — закривайте вікна на ніч та ідучи з приміщення, а краще — встановлюйте москітні сітки», - говорять у спільноті.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.09 Надзвичайні події У Харківській області на цвинтарі зґвалтували дівчинку 08.09 Надзвичайні події Поліцейські Харківщини вилучили два трофейні танки та передали їх на потреби ЗСУ 08.09 Надзвичайні події На Харківщині горіла суха трава
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 