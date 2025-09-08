08.09.2025 17:55 Віталій Хіневич

Велика кількість кажанів загинула в одній із квартир Харкова

В одній із квартир, в якій ніхто не живе, було знайдено близько 200 кажанів.

Фото: Фото: Bats.Ukraine

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Bats.Ukraine.

Як зазначають у спільноті, у квартиру кажани потрапили через відкрите вікно квартири, в якій ніхто не живе

.

«2 вересня ми отримали тривожний виклик. Жінка прийшла в нежилу квартиру своєї доньки, яку вона доглядає, і ледь не втратила свідомість. По всій квартирі було більше двох сотень кажанів, більшість з яких, на жаль, загинула», - йдеться у повідомленні.

Рукокрилі опинилися у смертельних пастках після того, як через вікно залетіли до квартири.

Зокрема, вони потрапили в різні ємності, з яких не змогли вибратися самостійно.

«Потрапивши у незнайоме місце (як балкон або кімната) рукокрилі дезорієнтуються і не можуть зрозуміти як вибратись. Особливо важко їм вилізти з ємності, де є вода — нема від чого відштовхнутись та великий ризик потонути.

Через велику кількість таких місць, нам довелось повернутися на наступний день та забрати ще декілька тварин, які вночі вилізли зі сховків», - зазначають у спільноті.

Все ж таки 30 кажанів вдалося врятувати. За ними зараз потрібен догляд, який забезпечують їм Bats.Ukraine.

«Якщо ви не хочете сотні загиблих тварин у своїй оселі — закривайте вікна на ніч та ідучи з приміщення, а краще — встановлюйте москітні сітки», - говорять у спільноті.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram