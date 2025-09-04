04.09.2025 12:05

Коза загинула від сказу після укусу собаки у селі Крисине

До Богодухівської районної державної лікарні ветеринарної медицини 29 серпня надійшло повідомлення, що в приватному домоволодінні села Крисине Богодухівської громади загинула коза.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Держпродспоживслужбу в Харківській області.

Козу 17 серпня покусав собака, який належав тому ж господарю. Собака помер20 вересня.

При цьому власник тварин не звертався за допомогою до ветеринарів ані після покусу кози собакою, ані після його загибелі.

Того ж дня фахівці ветеринарної медицини відібрали патологічний матеріал та відправили до лабораторії для дослідження на сказ. Згідно зі звітом про результати дослідження в патологічному матеріалі підтверджено наявність антигену вірусу сказу.

Відповідно до рішення Богодухівської районної державної надзвичайної протиепізоотичної комісії у с. Крисине Богодухівської громади з прилеглими до нього мисливськими угіддями, пасовищами, лісовим та польовими масивами встановлено карантинні обмеження.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram