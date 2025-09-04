    
Главная Новини Харкова Медицина Коза загинула від сказу після укусу собаки у селі Крисине
04.09.2025  12:05   

Коза загинула від сказу після укусу собаки у селі Крисине

До Богодухівської районної державної лікарні ветеринарної медицини 29 серпня надійшло повідомлення, що в приватному домоволодінні села Крисине Богодухівської громади загинула коза.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Держпродспоживслужбу в Харківській області.
 
Козу 17 серпня покусав собака, який належав тому ж господарю. Собака помер20 вересня.
 
При цьому власник тварин не звертався за допомогою до ветеринарів ані після покусу кози собакою, ані після його загибелі.
 
Того ж дня фахівці ветеринарної медицини відібрали патологічний матеріал та відправили до лабораторії для дослідження на сказ. Згідно зі звітом про результати дослідження в патологічному матеріалі підтверджено наявність антигену вірусу сказу.
 
Відповідно до рішення Богодухівської районної державної надзвичайної протиепізоотичної комісії у с. Крисине Богодухівської громади з прилеглими до нього мисливськими угіддями, пасовищами, лісовим та польовими масивами встановлено карантинні обмеження.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у селищі Печеніги зареєстровано випадок сказу.
 
Тэги:  медицина, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.09 Медицина Медики врятували життя харків’янину 02.09 Медицина Харків'янам розповіли, де можна зробити щеплення тваринам 02.09 Медицина У Харківській області зростає захворюваність на коронавірусну інфекцію
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 