02.09.2025 09:35 Віталій Хіневич

У селищі Печеніги зареєстровано випадок сказу

До Печенізької дільниці ветеринарної медицини Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини звернулась мешканка села, яка розповіла про подію.

Фото ілюстративне

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Жінка розповіла, що вночі чоловік почув гавкіт собаки, вийшов на вулицю та побачив бійку між власною собакою і лисицею. Після чого задля своєї безпеки та безпеки домашнього улюбленця вбив лисицю.

Ветфахівці 27 серпня відібрали матеріал для лабораторного дослідження, який направили до Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. У домогосподарстві проведено вимушену вакцинацію 3 домашніх тварин: 2 собаки та 1 кіт.

В загиблої лисиці було підтверджено захворювання на сказ.

У Печенігах та прилеглих територіях було запроваджено карантинні обмеження й затверджено план ліквідації осередку.

