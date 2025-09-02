02.09.2025 10:05 Віталій Хіневич

Харків другий день поспіль встановлює температурний рекорд

Попередній рекорд температури в регіоні було зафіксовано у 2020 році. Він залишався неперевершеним до сьогодні.



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

1 вересня було зафіксовано новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня - +34,2°С.

Попередній максимум температури було зафіксовано у 2020 році і він становив +34,0°С.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 31 серпня було зафіксовано новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня - +34,1°С.