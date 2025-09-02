02.09.2025 10:20

З будинку сімейного типу зникла вихованка: у Харківській області розшукували дівчинку

1 вересня на спеціальну лінію 102 звернулась 48-річна жінка. Вона повідомила, що з будинку сімейного типу зникла її вихованка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Близько 20:00 31 серпня дівчина пішла з дому та не повернулась.

До пошуків дівчини було залучено максимальну кількість особового складу районного відділу поліції та орієнтовано мешканців громади.

Того ж дня ввечері поліцейські Лозівського районного відділу поліції знайшли 13-річну дівчину. Вона ховалась у підвалі нежитлового будинку.

Дівчинку повернули у будинок сімейного типу та провели з вихователями профілактичну бесіду.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram