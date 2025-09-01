Харків встановив новий температурний рекорд

У місті зафіксували найвищу температуру повітря для цього дня за всю історію спостережень, починаючи з 1956 року.
Сьогодні день для порядку та організації. Наведіть порядок вдома або на роботі, уникаючи різких рішень та поспішних дій.
День буде хмарним - з самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.
Так заведено, що першого дня осені у мільйонної армії школярів та студентів починається новий навчальний рік.
