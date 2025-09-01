    
01.09.2025  09:40   

Харків встановив новий температурний рекорд

У місті зафіксували найвищу температуру повітря для цього дня за всю історію спостережень, починаючи з 1956 року.


Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
31 серпня було зафіксовано новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня - +34,1°С.
 
Попередній максимум температури було зафіксовано у 1956 році і він становив +33,9°С.
 
1 вересня температура повітря вдень у Харкові складе 32 - 34° тепла.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’яни можуть закупити овочі тривалого зберігання на осінньо-зимовий період.
 
 
 
