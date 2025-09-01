01.09.2025 10:05
Харківський ІТ Кластер відсвяткував 10-річчя
Урочистості з нагоди 10-річчя заснування спільноти українських айтівців «Kharkiv IT Cluster» відбулися в Харкові.
У святковому заході взяв участь міський голова Ігор Терехов. Він подякував представникам ІТ-спільноти за вагомий внесок у розвиток Харкова. Мер зосередив увагу на вже реалізованих проєктах та розмаїтті планів на майбутнє.
«Завдяки вашій роботі сьогодні ми з гордістю кажемо про харківську стратегію «Smart City». За вашої підтримки в кожній підземній школі було облаштовано цифрові лабораторії, де вже зараз із задоволенням навчаються наші діти. Крім того, нам разом вдалося неймовірне: ми створили перший в Україні Ситуаційний центр і розробили систему диференційованих повітряних тривог.
Дякую також за підтримку наших комунальних служб, яким ви надали бронежилети для роботи на місцях обстрілів. Багато планів у нас ще попереду, і я впевнений, що разом ми обов’язково все реалізуємо!» - наголосив Ігор Терехов.
Під час святкування була проведена церемонія погашення спецвипуску поштової марки, приуроченої до 10-річчя роботи «Kharkiv IT Cluster». Як було зазначено, ця марка символізує не лише визнання досягнень кластера, а й віру в те, що українські технології та таланти змінюватимуть світ на краще.
