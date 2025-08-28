    
Культура і Туризм Нова артгалерея у Харкові відкрилась виставкою відомих скульптора і художника (фото)
28.08.2025  08:16   Мирон Зелений

Нова артгалерея у Харкові відкрилась виставкою відомих скульптора і художника (фото)

Відкриття нової мистецької локації - артгалереї «Біла зала» - відбулося 27 серпня в Харкові.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Першою експозицією в галереї стала спільна виставка видатного скульптора, народного художника України Катіба Мамедова та харківського художника й архітектора Максима Розенфельда, присвячена гармонійному поєднанню пластики скульптури та графіки міських фасадів. Куратором проєкту виступив депутат Харківської міської ради Габріел Михайлов.
 
У відкритті виставки взяв участь міський голова Ігор Терехов. Він відзначив унікальність поєднання скульптури і графіки та підкреслив, що такі події наповнюють місто новою енергією, дозволяють харків’янам відчувати натхнення й гордість за своїх митців, повідомляє РЕДПОСТ.
 
«Ця виставка поєднала різні форми мистецтва і подарувала нам нові емоції. Харків’яни добре знають роботи Катіба Мамедова, адже вони прикрашають центральну частину нашого міста - від вулиці Шевченка до зоопарку. Це місця, які стали улюбленими для містян, де діти й дорослі фотографуються та отримують радість від дотику до мистецтва. Діяльність Максима Розенфельда - його графіка, екскурсії, дослідження - формує сучасний культурний простір Харкова. У нас є масштабні плани на майбутнє, і я переконаний: разом ми їх втілимо в життя. Я щиро вдячний вам за вашу творчість і за те, що ви робите для нашого міста», - зазначив мер.


Фотогалерея

Тэги:  харків, виставка, артгалерея, ігор терехов, катіб мамедов, макс розенфельд
