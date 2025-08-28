28.08.2025 08:05 Віталій Хіневич

На Харківщині дрон атакував авто медиків

Отримали поранення двоє працівників «швидкої».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

27 серпня близько 20:15 російський FPV-дрон атакував автомобіль екстреної медичної допомоги у м. Куп’янськ. Отримали поранення двоє працівників «швидкої» — чоловіки віком 50 та 47 років.

Також 27 серпня о 21:15 збройні сили рф вдарили по с. Цупівка Харківського району: загорілись приватний житловий будинок та господарська споруда. Інформація про постраждалих станом на зараз не надходила.

Під ударами FPV-дронів було с. Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району: пошкоджено домоволодіння, господарські споруди та електромережі.

Вдень російська армія обстріляла с. Рубіжне Чугуївського району. Сталася пожежа у покинутому будинку: вогонь охопив площу близько 100 кв. метрів.

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

