28.08.2025 08:18 Віталій Хіневич
Укрзалізниця повідомила про затримку поїздів харківського напрямку
Поїзда затримуються через пошкодження інфраструктури.
Поїзди, які їдуть зі Жмеринського напрямку на Київ та наразі знаходяться на ділянці Вінниця — Козятин придуть із затримкою 5 та більше годин:
-
№106 Одеса — Київ,
-
№74 Перемишль — Харків,
-
№22/104 Львів — Харків / Краматорськ.
Низка поїздів Інтерсіті+ відправлятимуться із Києва та прямуватимуть із затримкою до 2-х годин:
-
№743 Київ - Львів;
-
№732 Київ - Запоріжжя;
-
№722 Київ - Харків;
-
№712 Київ - Краматорськ.
Для пасажирів, які прямують до/з Тернополя (поїзди №21 та № 103) організовано пересадку на станції Красне.
Міжнародний поїзд №23 Київ - Хелм прямуватиме сьогодні із затримкою в районі 6 годин через прогнозоване запізнення зворотного рейсу.
Комментариев: 0