28.08.2025 08:18 Віталій Хіневич

Укрзалізниця повідомила про затримку поїздів харківського напрямку

Поїзда затримуються через пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Поїзди, які їдуть зі Жмеринського напрямку на Київ та наразі знаходяться на ділянці Вінниця — Козятин придуть із затримкою 5 та більше годин:

№106 Одеса — Київ,

№74 Перемишль — Харків,

№22/104 Львів — Харків / Краматорськ.

Низка поїздів Інтерсіті+ відправлятимуться із Києва та прямуватимуть із затримкою до 2-х годин:

№743 Київ - Львів;

№732 Київ - Запоріжжя;

№722 Київ - Харків;

№712 Київ - Краматорськ.

Для пасажирів, які прямують до/з Тернополя (поїзди №21 та № 103) організовано пересадку на станції Красне.

Міжнародний поїзд №23 Київ - Хелм прямуватиме сьогодні із затримкою в районі 6 годин через прогнозоване запізнення зворотного рейсу.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram