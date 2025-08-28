    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Укрзалізниця повідомила про затримку поїздів харківського напрямку
28.08.2025  08:18   Віталій Хіневич

Укрзалізниця повідомила про затримку поїздів харківського напрямку

Поїзда затримуються через пошкодження інфраструктури.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Поїзди, які їдуть зі Жмеринського напрямку на Київ та наразі знаходяться на ділянці Вінниця — Козятин придуть із затримкою 5 та більше годин:
 
  • №106 Одеса — Київ,
  • №74 Перемишль — Харків,
  • №22/104 Львів — Харків / Краматорськ.
Низка поїздів Інтерсіті+ відправлятимуться із Києва та прямуватимуть із затримкою до 2-х годин:
 
  • №743 Київ - Львів;
  • №732 Київ - Запоріжжя;
  • №722 Київ - Харків;
  • №712 Київ - Краматорськ.
Для пасажирів, які прямують до/з Тернополя (поїзди №21 та № 103) організовано пересадку на станції Красне.
 
Міжнародний поїзд №23 Київ - Хелм прямуватиме сьогодні із затримкою в районі 6 годин через прогнозоване запізнення зворотного рейсу.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на вулиці в центрі Харкова запроваджено двосторонній рух транспорту.
 
Тэги:  поїзд, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.08 Дороги та транспорт Укрзалізниця повідомила про затримку поїздів у дорозі 13.07 Дороги та транспорт На Харківщині протягом доби не курсуватимуть шість приміських поїздів 21.11 Дороги та транспорт Залізничне сполучення Харкова: Укрзалізниця розповіла про призначення нових поїздів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 