01.09.2025  10:35   Віталій Хіневич

На вулиці Свободи до кінця 2026 року буде змінена організація дорожнього руху

Рух транспорту на вул. Свободи, на ділянці від вул. Чернишевської до вул. Мироносицької, буде обмежений з 2 вересня 2025 року по 31 грудня 2026 року.

 
Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт у багатоквартирному житловому будинку №11/13 на вул. Свободи, передає РЕДПОСТ.
 
На цей час буде змінена схема дорожнього руху шляхом організації одностороннього руху на вул. Свободи, на ділянці від вул. Чернишевської до вул. Мироносицької при русі в бік до майдану Свободи.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що через асфальтування у Харкові скасують один та змінять маршрут руху ще двох трамваїв.
 
Тэги:  дороги, харків
