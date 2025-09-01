01.09.2025 10:35 Віталій Хіневич

На вулиці Свободи до кінця 2026 року буде змінена організація дорожнього руху

Рух транспорту на вул. Свободи, на ділянці від вул. Чернишевської до вул. Мироносицької, буде обмежений з 2 вересня 2025 року по 31 грудня 2026 року.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт у багатоквартирному житловому будинку №11/13 на вул. Свободи, передає РЕДПОСТ.

На цей час буде змінена схема дорожнього руху шляхом організації одностороннього руху на вул. Свободи, на ділянці від вул. Чернишевської до вул. Мироносицької при русі в бік до майдану Свободи.

