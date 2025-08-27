27.08.2025 12:15

Новий врожай на прилавках: скільки коштують овочі у Харкові

Харків’яни можуть закупити овочі тривалого зберігання на осінньо-зимовий період.



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

На ринках Харкова з’являється сільськогосподарська продукція нового врожаю.

Як зазначили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, картопля та цибуля ріпчаста коштують у середньому 20-26 грн/кг:

морква - 25-30 грн/кг,

буряк - 20-25 грн/кг,

капуста білоголова - 22-30 грн/кг.

Для зручності покупців, зокрема підприємців, на території великих ринків є окремі майданчики, де можна придбати овочі за зниженими цінами. Там вони менші в середньому на 30-35%.

Порівняно з минулим роком подорожчали морква (+30%), цибуля (+12%) і буряк (+7%). Водночас капуста подешевшала на 20%, а ціна на картоплю залишилась приблизно на тому ж рівні.

