    
Главная Новини Харкова Суспільство Новий врожай на прилавках: скільки коштують овочі у Харкові
27.08.2025  12:15   

Новий врожай на прилавках: скільки коштують овочі у Харкові

Харків’яни можуть закупити овочі тривалого зберігання на осінньо-зимовий період.


Новий врожай на прилавках: скільки коштують овочі у Харкові
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
На ринках Харкова з’являється сільськогосподарська продукція нового врожаю.
 
Як зазначили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, картопля та цибуля ріпчаста коштують у середньому 20-26 грн/кг: 
 
  • морква - 25-30 грн/кг, 
  • буряк - 20-25 грн/кг, 
  • капуста білоголова - 22-30 грн/кг. 
Для зручності покупців, зокрема підприємців, на території великих ринків є окремі майданчики, де можна придбати овочі за зниженими цінами. Там вони менші в середньому на 30-35%.
 
Порівняно з минулим роком подорожчали морква (+30%), цибуля (+12%) і буряк (+7%). Водночас капуста подешевшала на 20%, а ціна на картоплю залишилась приблизно на тому ж рівні.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’яни з питних бюветів вже набрали понад 3,1 мільйона літрів води
 
Тэги:  ціни, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.08 Економіка та промисловість Експерти розповіли, що буде з цінами на хліб 17.08 Економіка та промисловість В Україні змінилися ціни на кавуни: як та чому 10.08 Економіка та промисловість Стало відомо, як змінилися ціни на курятину
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 