Новий врожай на прилавках: скільки коштують овочі у Харкові
Харків’яни можуть закупити овочі тривалого зберігання на осінньо-зимовий період.
На ринках Харкова з’являється сільськогосподарська продукція нового врожаю.
Як зазначили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, картопля та цибуля ріпчаста коштують у середньому 20-26 грн/кг:
морква - 25-30 грн/кг,
буряк - 20-25 грн/кг,
капуста білоголова - 22-30 грн/кг.
Для зручності покупців, зокрема підприємців, на території великих ринків є окремі майданчики, де можна придбати овочі за зниженими цінами. Там вони менші в середньому на 30-35%.
Порівняно з минулим роком подорожчали морква (+30%), цибуля (+12%) і буряк (+7%). Водночас капуста подешевшала на 20%, а ціна на картоплю залишилась приблизно на тому ж рівні.
