Харків’яни з питних бюветів вже набрали понад 3,1 мільйона літрів води

У Харкові з ініціативи міського голови Ігоря Терехова та за підтримки міжнародних партнерів із Юнісеф облаштовуються сучасні питні бювети у житлових районах міста.



У рамках реалізації першого етапу цього важливого проекту бригади КП «Харківводоканал» вже встановили 29 бюветів, передає РЕДПОСТ.

Стартував другий етап, йдуть підготовчі роботи для облаштування ще 41 нових джерел у всіх районах міста.

Як повідомив виконуючий обов’язки Генерального директора КП «Харківводоканал» Євген Кауркін, бювет – це повноцінний пункт водопостачання, де вода подається з централізованого водопроводу та проходить багаторівневу систему очищення, мінералізується, очищається, також передбачено власну свердловину.

«Проект цілеспрямовано спроектовано та адаптовано для створення нормальних умов проживання людей у непростий воєнний час. У разі виникнення блекаутів бювети буде переведено на режим функціонування від генератора, а подачу води забезпечить власна свердловина. Бювети, без перебільшення – високотехнологічні джерела, де якість води, що подається, під особливим, постійним контролем. Лабораторія КП «Харківводоканал» регулярно відбирає зразки та перевіряє їх у всіх бюветах», – підкреслив Євген Кауркін.

За його словами, харків’яни вже набрали через бювети понад 3,1 млн літрів води – це приблизно 600 тисяч п’ятилітрових баклажок. Такий показник підтверджує значущість проєкту для нашого прифронтового міста. Жителі Харкова мають можливість безоплатно отримати якісну й перевірену воду до того ж, безоплатно.

«Зараз тривають підготовчі роботи – облаштовуються фундаменти та підключаються мережі для нових бюветів. Вже з середини вересня розпочнеться монтаж нових пунктів у найбільш людних місцях із щільною забудовою, щоб якомога більше харків’ян мали зручний доступ до питної води», – зазначив Євген Кауркін.

