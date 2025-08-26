26.08.2025 09:42 Віталій Хіневич

Випадок сказу зафіксовано в селищі Рогань

Лисиця нападала на рибалок і собак, які знаходилися у селищі Рогань.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

До Харківської дільниці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини 20 серпня було доставлено труп лисиці з селища Рогань Роганської громади. Зі слів громадянина, який рибалив у той день на водоймі в сел. Рогань, він побачив хижу лисицю, яка поводилася неприродно, підходила до рибалок та нападала. Рибалки задля своєї безпеки були змушені вбити тварину.

Водночас до лікаря ветеринарної медицини Харківської дільниці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини звернулися мешканці сел. Рогань з повідомленням, що на їхніх собак напала лисиця. Ветлікар прибув на місце та провів щеплення тварин проти сказу за вимушеною схемою.

Фахівцями у загиблої лисиці підтверджено захворювання на сказ.

У вогнищі сказу проведена вимушена дезінфекція, також були введені карантинні обмеження на територію селищ Рогань та Докучаєвське з прилеглими до них лісовими та польовими масивами.

