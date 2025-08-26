26.08.2025 08:40

Окупанти обстрілювали Харківщину: є пошкоджені будинки та постраждала

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області.



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У сел. Слатине Дергачівської громади постраждала 66-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

2 БпЛА типу «Молнія»;

2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Слатине);

у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова);

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Клинове–Новоселівка).

Упродовж минулої доби зафіксовано 174 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Амбарного, та у бік Кутьківки й Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки, Лозової та Загризового.

