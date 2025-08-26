    
26.08.2025  08:40   

Окупанти обстрілювали Харківщину: є пошкоджені будинки та постраждала

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області.


Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У сел. Слатине  Дергачівської громади постраждала 66-річна жінка.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Слатине); 
  • у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова);
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Клинове–Новоселівка).
Упродовж минулої доби зафіксовано 174 бойові зіткнення.
 
На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Амбарного, та у бік Кутьківки й Колодязного.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки, Лозової та Загризового.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині через ворожий удар горів дах будинку
 
Тэги:  агрессия росии, харків
