26.08.2025 08:40
Окупанти обстрілювали Харківщину: є пошкоджені будинки та постраждала
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області.
У сел. Слатине Дергачівської громади постраждала 66-річна жінка.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
-
2 БпЛА типу «Молнія»;
-
2 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
-
у Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Слатине);
-
у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова);
-
у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Клинове–Новоселівка).
Упродовж минулої доби зафіксовано 174 бойові зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Амбарного, та у бік Кутьківки й Колодязного.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки, Лозової та Загризового.
