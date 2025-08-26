    
26.08.2025  08:25   Віталій Хіневич

Газовики закликали жителів двох населених пунктів Харківської області тимчасово утриматися від користування газом

Фахівці просять мешканців Солоницівки та Подвірок не користуватися природним газом 2 вересня.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
Харківська філія «Газмережі» проведе роботи, спрямовані на безаварійне забезпечення споживачів передмістя Харкова природним газом у найближчому опалювальному сезоні.
 
З метою оперативного виконання запланованих заходів, газовики просять мешканців с-ща Солоницівка та с. Подвірки починаючи з 09:00 до 17:00 години 2 вересня 2025 року тимчасово призупинити споживання природного газу на вказаний період. 
 
Відновлення газопостачання планується провести після завершення робіт 2 вересня 2025 року при наданні доступу працівникам Харківської філії «Газмережі» до газового обладнання споживачів та дотриманні норм безпеки використання природного газу у будинку.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що деякі будинки в Шевченківському районі Харкова тимчасово залишаться без газу.
 
Тэги:  жкг, харків
