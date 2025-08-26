26.08.2025 08:25 Віталій Хіневич

Газовики закликали жителів двох населених пунктів Харківської області тимчасово утриматися від користування газом

Фахівці просять мешканців Солоницівки та Подвірок не користуватися природним газом 2 вересня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».

Харківська філія «Газмережі» проведе роботи, спрямовані на безаварійне забезпечення споживачів передмістя Харкова природним газом у найближчому опалювальному сезоні.

З метою оперативного виконання запланованих заходів, газовики просять мешканців с-ща Солоницівка та с. Подвірки починаючи з 09:00 до 17:00 години 2 вересня 2025 року тимчасово призупинити споживання природного газу на вказаний період.

Відновлення газопостачання планується провести після завершення робіт 2 вересня 2025 року при наданні доступу працівникам Харківської філії «Газмережі» до газового обладнання споживачів та дотриманні норм безпеки використання природного газу у будинку.

