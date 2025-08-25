    
Главная Новини Харкова ЖКГ Деякі будинки в Шевченківському районі Харкова тимчасово залишаться без газу
25.08.2025  08:25   

Деякі будинки в Шевченківському районі Харкова тимчасово залишаться без газу

27 серпня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах в Шевченківському районі міста.

 
У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:
 
  • просп.Перемоги буд. 61-Б, 62-Г, 62-Б, 62-Д, 65-А, 65, 66-Д, 66-П, 66-В, 66-М, 66-О, 66-Б, 66-Н, 66-Р, 68-Г, 68-Б, 71, 72-В, 72-Г, 74-Б, 74-Г, 75-Б, 77, 77-Б, 78-В, 78-Б
  • вул.Архітекторів буд. 20, 24, 26, 30, 32
  • просп.Людвіга Свободи буд. 50-А, 50, 50-В, 50-Б.
«Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.
 
Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», - йдеться у повідомленні.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники прикрасили подвір’я патріотичними малюнками.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.08 ЖКГ Харківські комунальники прикрасили подвір’я патріотичними малюнками (фото) 21.08 ЖКГ У Харкові прочистили 143 км каналізаційних мереж та відновили майже 500 колодязів 20.08 ЖКГ Комунальники впорядковують території міських кладовищ
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 