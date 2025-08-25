25.08.2025 08:25

Деякі будинки в Шевченківському районі Харкова тимчасово залишаться без газу

27 серпня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах в Шевченківському районі міста.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

просп.Перемоги буд. 61-Б, 62-Г, 62-Б, 62-Д, 65-А, 65, 66-Д, 66-П, 66-В, 66-М, 66-О, 66-Б, 66-Н, 66-Р, 68-Г, 68-Б, 71, 72-В, 72-Г, 74-Б, 74-Г, 75-Б, 77, 77-Б, 78-В, 78-Б

вул.Архітекторів буд. 20, 24, 26, 30, 32

просп.Людвіга Свободи буд. 50-А, 50, 50-В, 50-Б.

«Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», - йдеться у повідомленні.

