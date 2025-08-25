    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів постраждали шестеро людей, одна людина загинула
25.08.2025  08:45   Віталій Хіневич

У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів постраждали шестеро людей, одна людина загинула

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У м. Куп'янськ загинула 82-річна жінка, постраждали 35-річна і 83-річна жінки та 56-річний чоловік; у сел. Старий Салтів постраждав 39-річний чоловік; у сел. Коротич Пісочинської громади постраждав 43-річний чоловік; у с. Підсереднє Великобурлуцької громади постраждала 54-річна жінка.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 3 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Куп'янському районі пошкоджено  багатоквартирний будинок (м. Куп'янськ), приватний будинок (с. Підсереднє); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено магазин (сел. Старий Салтів); 
  • у Богодухівському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство, загинули тварини (с. Рясне).
Упродовж минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень.
 
На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ та в бік Дворічанського.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося десять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 23 по 24 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативні виїзди.
 
