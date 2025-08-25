25.08.2025 08:45 Віталій Хіневич
У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів постраждали шестеро людей, одна людина загинула
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області.
У м. Куп'янськ загинула 82-річна жінка, постраждали 35-річна і 83-річна жінки та 56-річний чоловік; у сел. Старий Салтів постраждав 39-річний чоловік; у сел. Коротич Пісочинської громади постраждав 43-річний чоловік; у с. Підсереднє Великобурлуцької громади постраждала 54-річна жінка.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
-
3 БпЛА типу «Герань-2»;
-
2 БпЛА типу «Молнія»;
-
1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
-
у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп'янськ), приватний будинок (с. Підсереднє);
-
у Чугуївському районі пошкоджено магазин (сел. Старий Салтів);
-
у Богодухівському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство, загинули тварини (с. Рясне).
Упродовж минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ та в бік Дворічанського.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося десять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що протягом доби з 23 по 24 серпня рятувальники
Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативні виїзди.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости