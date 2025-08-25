    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Протягом тижня на Харківщині сапери ДСНС знищили 736 ворожих мін та вибухівок
25.08.2025  09:20   Віталій Хіневич

Протягом тижня на Харківщині сапери ДСНС знищили 736 ворожих мін та вибухівок

Мінна загроза у Харківській області досі залишається надзвичайно високою.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Над розмінуванням деокупованих територій працював 47 піротехнічних розрахунків ДСНС, включаючи 25 машин механізованого розмінування.
 
Від початку повномасштабного вторгнення росії на Харківщині наші герої знищили вже 128108 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік підірвався на міні «Пелюстка» під час косіння трави на Харківщині.
 
Тэги:  міни, харків
