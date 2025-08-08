Чоловік підірвався на міні «Пелюстка» під час косіння трави на Харківщині

Вибух стався 8 серпня у селі Дослідне Чкалівської громади. 49-річного чоловіка з травмами обличчя госпіталізували.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, 8 серпня у селі Дослідне Чугуївського району Харківської області стався вибух під час косіння трави.
За попередньою інформацією, 49-річний місцевий житель підірвався на протипіхотній міні ПФМ-1 «Пелюстка». Чоловік отримав травми обличчя і був госпіталізований.
ПФМ-1 – це натискна міна, яку важко помітити через її забарвлення (зелений або оливковий колір). Вона вибухає навіть при незначному натиску, тож становить смертельну небезпеку.
Рятувальники та влада закликають мешканців суворо дотримуватись правил мінної безпеки:
Міни «Пелюстка» не підлягають вилученню – їх знищують сапери на місці. Дотримання елементарних правил безпеки може врятувати життя
Раніше РЕДПОСТ писав, що в п’ятницю, 8 серпня, на території Харківської області тривають роботи з розмінування.
