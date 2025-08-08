08.08.2025 11:36 Рита Парфенова

Чоловік підірвався на міні «Пелюстка» під час косіння трави на Харківщині

Вибух стався 8 серпня у селі Дослідне Чкалівської громади. 49-річного чоловіка з травмами обличчя госпіталізували.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, 8 серпня у селі Дослідне Чугуївського району Харківської області стався вибух під час косіння трави.

За попередньою інформацією, 49-річний місцевий житель підірвався на протипіхотній міні ПФМ-1 «Пелюстка». Чоловік отримав травми обличчя і був госпіталізований.

ПФМ-1 – це натискна міна, яку важко помітити через її забарвлення (зелений або оливковий колір). Вона вибухає навіть при незначному натиску, тож становить смертельну небезпеку.

Рятувальники та влада закликають мешканців суворо дотримуватись правил мінної безпеки:

не відвідувати ліси, поля, лісосмуги, кладовища, русла річок та інші відкриті території, де могли залишитись вибухонебезпечні предмети, особливо у районах, де велися бойові дії або була окупація;

у разі виявлення підозрілих предметів – не торкатись, не намагатися їх перемістити й одразу повідомити за телефонами 101 або 102;

пояснювати дітям правила поведінки з небезпечними знахідками.

Міни «Пелюстка» не підлягають вилученню – їх знищують сапери на місці. Дотримання елементарних правил безпеки може врятувати життя

